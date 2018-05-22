МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник рос к доллару и к евро на фоне успешных попыток рынка нефти вернуться на уровень 80 долларов за баррель.

Налоговый период мая помогает рублю расти второй день подряд против доллара и третий — к евро, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.00 мск снижался на 0,21 рубля — до 61,39 рубля, курс евро — на 0,27 рубля — до 72,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Курс рубля днем рос к доллару и к евро, отыгрывая пик налогового периода мая, приходящийся на текущую неделю. Экспортеры, привлеченные высокими курсовыми уровнями, продают валюту для обязательных рублевых платежей в бюджет.

В преддверии порции крупных налоговых платежей в грядущие пятницу-понедельник, совокупный отток ликвидности может превысить 1 триллион рублей, говорят эксперты.

Цены на нефть растут, также оказывая поддержку рублю. "Черное золото", в свою очередь, получает поддержку от оценок инвесторами ситуации в Венесуэле после выборов в стране, при этом они продолжают реагировать на признаки ослабления напряжения в торговых отношениях между США и КНР, что также поддерживает спрос на нефть.

Наконец, нефтяные "быки" играют на иранской теме. Госсекретарь США Майк Помпео представил ряд требований, которые Иран должен выполнить, прежде чем США согласятся на новое ядерное соглашение с Тегераном. Вашингтон намерен ввести "самые жесткие санкции в истории", если Исламская республика не выполнит эти требования, пригрозил он.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,4-0,5%. Ранее во вторник евро опускался ниже 72 рублей впервые с 9 апреля, доллар приближался к 61 рублю — минимум с 20 апреля. Рублевая цена "черного золота" сползла ниже отметки 4,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Утренние попытки рубля приблизиться к отметке в 61 против доллара выглядят максимумом из того, что отечественная валюта может сделать в текущей ситуации, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Для закрепления пары доллар/рубль ниже указанного уровня необходимо сочетание целого ряда факторов: сохранения цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель, дальнейшая коррекция индекса доллара в сторону 93 пунктов и отсутствие негативных новостей в части санкционной тематики. При этом весьма вероятен сценарий, при котором участники форекса воспользуются коррекцией доллара для повторного захода в американскую валюту накануне публикации важной статистики, что на внутреннем рынке может выразиться в росте доллара в район 61,5-62 рубля", — оценил он.

Даже несмотря на геополитический шум, российские активы сохраняют свою привлекательность благодаря крепости внутренней макроэкономической истории, рассуждает аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

"Особенно явно она проявляется как раз на фоне сравнения России с другими развивающимися экономиками. Причем, в разрезе классов активов, рублевые процентные ставки и курс рубля имеют больший потенциал для позитивного движения с текущих уровней, нежели сегмент ОФЗ", — добавил он.