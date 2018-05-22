МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером уверенно прибавлял к доллару и к евро, отыгрывая майский налоговый период, говорят трейдеры.

Закрепление рынка нефти выше психологически значимого уровня 80 долларов за баррель помогает рублевым "быкам" в их игре, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.07 мск снижался на 36 копеек — до 61,24 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 72,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар опускался до 60,94 рубля – минимума с 19 апреля, евро – до 71,825 рубля – минимума с 9 апреля.

РУБЛЬ — НЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОСТА

Рубль вечером уверенно рос к доллару (второй день подряд) и к евро (третий день подряд), отыгрывая активные продажи валюты экспортерами в рамках пика налогового сезона мая. В преддверии порции крупных налоговых платежей в грядущие пятницу-понедельник совокупный отток ликвидности может превысить 1 триллион рублей, оценивают эксперты.

Уверенные позиции рынка нефти, который закрепляется выше психологически значимого уровня 80 долларов за баррель, также поддерживает курс рубля.

"Черное золото", в свою очередь, получает поддержку от оценок инвесторами ситуации в Венесуэле после выборов в стране, при этом они продолжают реагировать на признаки ослабления напряжения в торговых отношениях между США и КНР, что также поддерживает спрос на нефть.

Наконец, нефтяные "быки" играют на иранской теме. Госсекретарь США Майк Помпео представил ряд требований, которые Иран должен выполнить, прежде чем США согласятся на новое ядерное соглашение с Тегераном. Вашингтон намерен ввести "самые жесткие санкции в истории", если Исламская республика не выполнит эти требования, пригрозил он.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,6% каждый, а рублевая цена нефти сползла ниже уровня 4,9 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 60,5-61,5 рубля, евро – в коридоре 71,4-72,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Рубль пока не будет реагировать на закон о контрсанкциях, принятый сегодня Госдумой — до тех пор, пока не появятся новости, что ответные меры нанесли урон американским компаниям, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Сегодня, наоборот, курс пары USD-RUB опустился до минимума за месяц, это говорит о том, что биржевые игроки не нервничают относительно санкций и ответных мер. То, что полномочия по введению санкций делегированы правительству и президенту РФ, говорит о том, что ответные меры будут точечными, а не ковровыми, и в минимальной степени заденут работающий бизнес", — добавил он.