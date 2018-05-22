МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Основные биржевые площадки Европы завершили торги вторника ростом на новостях о том, что Китай значительно снижает импортные пошлины на ввоз автомобилей и автозапчастей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,23% — до 7877,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5640,1 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 13169,92 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся по итогам дня на 0,54% — до 23216,57 пункта

Китай во вторник объявил о снижении пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей. Пошлины на ввоз автомобилей по 135 категориям в размере 25% и по 4 категориям в размере 20% будут снижены до 15%, а пошлины на автозапчасти по 79 категориям в размере 8%, 10%, 15%, 20% и 25% — до 6%. Новые тарифы вступают в силу с 1 июля. Ранее Китай заявлял о намерении открыть свой автомобильный рынок для иностранных компаний.

На этих новостях заметный рост на европейских биржах показали акции местных автопроизводителей. Так, бумаги BMW подорожали на 2,55%, Volkswagen — на 0,64%, Fiat Chrysler Automobiles — на 1,66%.

Кроме того, инвесторы отыгрывали политические события в Италии. Президент страны Серджо Маттарелла вызвал во вторник для консультаций председателей обеих палат парламента Роберто Фико и Марию Элизабетту Казеллати. Предполагается, что участники встречи обсудят согласованную "Движением 5 звезд" и партией "Лига" кандидатуру юриста Джузеппе Конте на пост премьер-министра страны.

Эти новости снижают политическую неопределенность в Италии, которая в последнее время создавала напряжение на рынках. "Нельзя исключить неудачу на последней минуте, но скорее всего, "Движение 5 звезд" и "Лига" на этом этапе договорятся о правительстве", — цитирует агентство Market Watch аналитиков Barclays.