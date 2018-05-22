МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа о переговорах по торговле с Китаем и о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,72%, до 24834.41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,21%, составив 7378.46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,31%, до 2724.44 пункта

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем. Он добавил, что обдумывает возможность применения крупного штрафа в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до 1,3 миллиарда долларов.

Кроме того, Трамп не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не состояться 12 июня, как это было запланировано.

Между тем, позднее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США по-прежнему настроены на проведение саммита с КНДР 12 июня и "полностью готовы" к нему.

Инвесторы также ждут публикации протокола последнего, майского заседания ФРС в среду, рассчитывая, что в документе будет идти речь о планируемых темпах повышения ставки.