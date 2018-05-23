С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая /ПРАЙМ/. Российский форум малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума. Участники обсудят работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.

"Форум МСП призван способствовать развитию потенциала малого и среднего предпринимательства в России, а также расширению диалога с органами государственной власти с целью снижения административных барьеров и повышения эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки МСП", — говорится на сайте мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае поручил увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек, создать систему акселерации субъектов МСБ и обеспечить благоприятные условия для самозанятых россиян.

По данным главы "Опоры России" Александра Калинина, сегодня в России в малом бизнесе занято порядка 19 миллионов человек.

IV Российский форум малого и среднего предпринимательства (форум МСП), организован фондом "Росконгресс" и "Опорой России". ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

HARD TALK И БИЗНЕС-БАНЯ

Как сообщил "Росконгресс", деловую программу форума МСП откроет пленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" В режиме hard talk молодые успешные предприниматели разберут кейсы побед и поражений, наиболее типичные для российского бизнеса, обсудят эффективность существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса и новых инициатив правительства.

Также на форуме пройдет стратегическая сессия "Бизнес-баня: ключевые ошибки предпринимателей малых и средних компаний при масштабировании бизнеса". Ее участники распределятся на небольшие группы, в каждой из которых будет эксперт — успешный предприниматель, который поделится своим опытом на данную тему.

В общей сложности в рамках форума МСП пройдут около полутора десятков мероприятий, охватывающих все аспекты развития малого и среднего предпринимательства в России: доступность финансовых ресурсов, эффективность производства, международный опыт и инструменты стимулирования предпринимательской активности, будущее МСП в цифровой экономике и его экспортный потенциал.

В ходе отдельной панельной сессии будет обсуждаться сотрудничество России и Японии в сфере МСП. Также на форуме МСП будут подведены итоги работы бизнес-акселератора "Опора для IT".