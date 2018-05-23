МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вторника снизился на 0,25% — до 2326,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,85%, до 1202,04 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 39 копеек — до 61,62 рубля, курс евро — на 54 копейки — до 72,07 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,05% — до 79,44 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции ТМК (2,17%), префы "Татнефти" (1,84%), "Мосэнерго" (1,63%), "Газпромнефти" (1,53%), префы "Сургутнефтегаза" (1,51%), а также акции "Магнита" (1,43%), обыкновенные акции "Мечела" (1,28%) и акции ИСКЧ (1,06%).

Среди лидеров падения — "Фосагро" (-3,87%), префы "Башнефти" (-1,72%), акции НМТП (-1,57%), акции ТГК-1 (-1,32%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,31%), АФК "Система" (-1,29%), акции "Распадской" (-1,2%), а также акции "Мостотреста" (-1,16%) и акции "Энел Россия" (-1,08%).

"Акции "Фосагро" весь день находятся среди лидеров снижения. Бумаги стоят в нисходящем торговом канале с 3 мая, но продавцы, ранее вяло толкавшие акцию вниз, активизировались именно во вторник, причем на отсутствии корпоративных новостей. Вполне возможно, что компания как экспортер теряет вес ценных бумаг из-за стремительного укрепления рубля в последние дни. Кроме того, мог сработать технический фактор – после пробоя промежуточной поддержки на 2400 рублей давление на бумаги увеличилось", — говорит Анна Бодрова из "Альпари".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду Qiwi и МТС представят финансовые результаты за первый квартал 2018 года по МСФО, в США и Еврозоне выйдут данные PMI за май?, напоминают аналитики "Велес Капитал". В США будут опубликованы данные по продажам нового жилья за апрель, кроме того, выйдут данные по запасам сырой? нефти, добавляют они.

"Индекс Мосбиржи сохраняется в пределах 2315-2350 пунктов, границы боковика просторные и довольно жесткие. Для того, чтобы пробить любую из них, нужен веский повод. Понятное дело, прогулка к годовым максимумам пока откладывается", — комментирует Анна Бодрова.