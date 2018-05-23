МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают сообщение о возможном решении ОПЕК увеличить добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% — до 79,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4%, до 71,91 доллара за баррель.

Во вторник источники агентства Рейтер в ОПЕК и нефтяной промышленности заявили, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи. Такое решение возможно из-за опасений по поводу возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.

"Похоже, рынок делает паузу на текущих уровнях. Если в отношении Ирана будут введены санкции, большинство производителей ОПЕК хотели бы перекачивать больше нефти, особенно учитывая более высокие цены", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Так, за рабочую неделю, завершившуюся 18 мая, запасы нефти в стране снизились на 1,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,8 миллиона баррелей. Позднее в среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США.