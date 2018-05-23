https://1prime.ru/Financial_market/20180523/828852531.html
Торговые войны
СМИ: США хотят сократить на 10% экспорт стали и алюминия из ЕС
Торги
Бумаги "Башнефти" снижаются сильнее рынка на рекомендациях по дивидендам
ПМЭФ-2018
ПМЭФ-2018 в Петербурге: готовность номер один
ЧМ-2018
Дворцы и койки: странные цены на жилье для болельщиков ЧМ-2018
Ритейл
Оборот ритейла в РФ в апреле ускорил рост до 2,4%
Сокращение добычи нефти
СМИ: Сделка ОПЕК+ может быть изменена на фоне падения добычи в Венесуэле
Санкции против РФ
СМИ: В России могут ограничить работу Booking.com в ответ на санкции США
https://1prime.ru/Financial_market/20180523/828852531.html