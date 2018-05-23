МОСКВА, 23 мая ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск среды снижался на 0,49% — до 2315,51 пункта, индекс РТС — на 1,2% — до 1187,56 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

#Золотая монета номиналом 50000 рублей

Рубль в начале дня снизился на 30 коп к доллару и на 15 коп к евро