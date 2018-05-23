МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" снижаются сильнее рынка на фоне рекомендаций совета директоров компании по дивидендам, которые оказались хуже ожиданий участников торгов, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

К 11.32 мск префы "Башнефти" падали на 4,35% — до 1,75 тысячи рублей, обыкновенные акции компании – на 1,54%, до 2,304 тысячи рублей, при этом индекс Мосбиржи опускался на 0,83%, следует из данных Московской биржи.

Как ранее в среду сообщила компания, совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 158,95 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А".

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 9 июля. Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда рублей. С учетом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года общий объем выплат акционерам составит около 38% от чистой прибыли по МСФО за 2017 год. Годовое собрание акционеров компании состоится 28 июня, дата закрытия реестра для участия в нем — 3 июня.

"Рынок явно рассчитывал на большее, так как при таких выплатах дивидендная доходность составляет менее 7%. С другой стороны, падение бумаг нельзя назвать каким-то особенным, поскольку доходность акций "Башнефти" все же выше среднего показателя по рынку и близкая к доходностям ОФЗ", — комментирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

С ним согласен начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер" Василий Карпунин. "Участники рынка негативно реагируют, так как размер выплат оказался несколько ниже среднерыночных ожиданий (175-185 рублей). Кроме того, у инвесторов нет четкого понимания, будут ли каким-либо образом перераспределяться в виде спецдивидендов полученные от АФК "Система" средства, отраженные как 80 миллиардов рублей чистой прибыли", — говорит эксперт.