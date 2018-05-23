АНКАРА, 23 мая — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры к доллару США в среду вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,85 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывают c заявлением международного рейтингового агентства Fitch, которое выразило опасение намерением президента страны Тайипа Эрдогана в случае победы на президентских выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой. По мнению Fitch, это грозит непредсказуемостью денежно-кредитной политики в Турции и может негативно повлиять на суверенный кредитный рейтинг страны.

За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Только за последний месяц она обесценилась по отношению к этим валютам на 15%. Эксперты связывали это с эскалацией геополитических рисков в соседней Сирии, высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса Турции.