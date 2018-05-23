МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок падает по основным индексам вслед за нефтяными котировками и рублем.

Индекс Мосбиржи к 16.02 мск снижался на 0,88% — до 2306,48 пункта, индекс РТС — на 2,06%, до 1177,26 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 51 копейку — до 61,72 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 72,13 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,68% — до 79,03 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Дикси" растут на 3,5% — до 325 рублей (уже подскакивали на 6,9%, до 335,5 рубля — максимума с 26 апреля), отыгрывая сообщение вторника о том, что "дочка" "Дикси" — АО "Дикси Юг" стала владельцем 98,8% акций ритейлера и получила право требовать выкупа оставшихся бумаг у других акционеров.

"Дочка" ритейлера намерена выкупить ценные бумаги по 340 рублей за обыкновенную акцию.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции "Аптечной сети 36 и 6" (4,29%), "Уралкалия" (1,46%), "Полюса" (1,12%), "М.Видео" (1,04%) и акции ТМК (0,94%).

Среди лидеров падения — префы "Башнефти" (-4,32%), акции "Соллерса" (-2,62%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,08%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,07%), акции "Лукойла" (-2,03%), а также акции "Энел Россия" (-1,64%), обыкновенные акции Сбербанка (1,42%) и акции АФК "Система" (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Негативная динамика на отечественных площадках будет сохраняться до тех пор, пока иностранные рынки не отыграют медвежьи сигналы из Вашингтона, считает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Индекс Мосбиржи проторгуется в среду в пределах 2295-2320 пунктов, прогнозирует директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

"Сегодня протокол с последнего заседания опубликует комитет FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке — ред.) ФРС США. Также Штаты представят данные по коммерческим запасам нефти от Энергетического информационного агентства", — напоминает эксперт.

Российский рынок пока следует в рамках общей мировой тенденции, игнорируя дорогую нефть и внутренние новости, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Поэтому среду индексы и рубль завершат с потерями, считает эксперт.