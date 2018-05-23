МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Основные биржевые площадки Европы завершили торги среды глубоким проседанием на фоне негативной статистики по еврозоне и новостях о торговых переговорах ЕС и США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 1,13% — до 7788,44 пункта, французский CAC 40 — на 1,32%, до 5565,85 пункта, немецкий DAX — на 1,47%, до 12976,84 пункта.

По сообщению исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 54,1 пункта с 55,1 пункта в апреле. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя до 55 пунктов. Предварительный показатель за май стал самым низким за последние полтора года.

С негативом трейдеры восприняли новости о ходе торговых переговоров США и ЕС. Как сообщило вечером в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на польского министра по вопросам предпринимательства и технологий Ядвигу Эмилевич, которая принимает участие в торговых переговорах между ЕС и США, Трамп рассчитывает на сокращение экспорта стали и алюминия из ЕС в США на 10%.

"Хотя пока (ситуация — ред.) не совсем мрачная, но евробум сходит на нет очень быстро, и прогноз (по региону — ред.) совсем не позитивный", — передает мнение главного рыночного аналитика Markets.com Нейла Уилсона (Neil Wilson), указывая на последние данные PMI.

Он отмечает, что инвесторы обращают внимание и на политические риски, возникающие в связи с формированием нового правительства евроскептиков в Европе, а также на попытки ЕЦБ свернуть программу скупки активов с рынка. Нейл отмечает, что сейчас банку будет труднее реализовать ее завершение, чем в конце прошлого года.