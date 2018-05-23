МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Доллар в среду вечером продолжает расти к евро, индекс доллара также увеличивается после выхода протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,1689 доллара за евро с 1,178 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 110,19 иены за доллар со 110,9 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался при этом на 0,51% — до 94,09 пункта.

Протокол очередного заседания американского регулятора сигнализирует о вероятном повышении процентной ставки уже в июне, как отмечают различные агентства. Члены профильного комитета в мае согласились, что экономика растет достаточными темпами, чтобы обеспечить очередное повышение совсем "скоро", следует из текста протокола.

При этом в тексте не указывается, какое количество повышений планируется в текущем году. Ранее ФРС прогнозировала три повышения ставки, включая мартовское.

Доллар чувствителен к уровню процентной ставки регулятора, так как это приводит к удорожанию кредитов и уменьшению денег в экономике. Это, в свою очередь, спровоцирует спрос на них и рост стоимости доллара.