МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 1-2 мая пришли к мнению, что состояние экономики страны дает основания для скорого повышения процентной ставки, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.

ФРС по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на текущем уровне. В 2018 году регулятор пока повышал ставку один раз, в марте — на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Большинство инвесторов ожидают очередного повышения ставки на следующем заседании ФРС, которое состоится 12-13 июня.

"Большинство участников (майского заседания – ред.) заключили, что, учитывая соответствие поступающих данных текущим экономическим ожиданиям, скорее всего, было бы целесообразно, чтобы комитет в скором времени сделал еще один шаг к ужесточению монетарной политики", — говорится в протоколе.

При этом участники встречи разошлись в прогнозах по инфляции в США. Несколько членов комитета отметили, что слишком рано делать выводы о долгосрочном закреплении инфляции на уровне 2%. По их мнению, наблюдаемый в последнее время рост потребительских цен может отражать инфляцию лишь в отдельных секторах, таких как здравоохранение и финансовые услуги. Ряд других участников встречи, напротив, подчеркнули, что ожидают небольшого превышения целевого уровня в 2%.

Представители ФРС также обсудили влияние торгового спора с КНР на инфляцию в США и на экономическую ситуацию в стране в целом. По мнению комитета, степень последствий торгового конфликта может оказаться для США различной, в зависимости от дальнейших действий сторон. Неопределенность, связанная с торговыми вопросами, может ухудшить бизнес-настроения в стране, отмечается в протоколе.

В итоге члены ФРС, в том числе глава регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики.