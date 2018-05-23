АНКАРА, 23 мая /ПРАЙМ/. Резкое падение курса турецкой лиры к доллару сменилось вечером в среду ее резким ростом после того, как Центральный банк Турции объявил о повышении ставки окна поздней ликвидности с 13,5% до 16,5%, свидетельствуют данные торгов.

Как объявил ЦБ Турции, решение о повышении ставки было принято на внеочередном заседании комитета банка по монетарной политике. Ставка окна поздней ликвидности представляет собой механизм кредитования ЦБ Турции позволяющий банкам воспользоваться избыточной ликвидностью на конец дня.

Курс турецкой лиры к доллару США в среду вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,93 лиры за доллар. За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Только за последний месяц она обесценилась по отношению к этим валютам на 15%. После того, как ЦБ объявил о повышении ставки окна поздней ликвидности, лира укрепилась в конце дня до 4,56 за доллар.

Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, колебания, которые наблюдаются в курсе валют, не связаны с экономической реальностью в Турции, это, по его словам, проблема глобального масштаба.

"Сразу после выборов мы совершенно иначе будем реализовывать меры, необходимые для уменьшения дефицита текущего баланса и снижения инфляции. Мы в состоянии справиться с краткосрочным колебанием курса. Турция – страна, которая следует правилам экономики свободного рынка", — сказал Эрдоган, выступая в президентском дворце в Анкаре на ифтаре – вечерней трапезе мусульман во время священного месяца Рамадан, трансляцию вел телеканал NTV.

Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывали c заявлением международного рейтингового агентства Fitch, которое выразило опасение в связи с намерением Эрдогана в случае победы на президентских выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой.