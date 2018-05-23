МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом на фоне публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32%, до 2733,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,64%, до 7425,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,32%, до 2733,29 пункта.

Протокол сигнализирует о вероятном повышении процентной ставки уже в июне. Члены профильного комитета в мае согласились, что экономика растет достаточными темпами, чтобы обеспечить очередное повышение совсем "скоро", следует из текста протокола.

При этом в тексте не указывается, какое количество повышений планируется в текущем году. Ранее ФРС прогнозировала три повышения ставки, включая мартовское.

Ранее индексы снижались после сообщений о росте неопределенности относительно торговых переговоров США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство ходом переговоров по торговле с Китаем. Кроме того, он сообщил о возможном штрафе в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщило вечером в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на польского министра по вопросам предпринимательства и технологий Ядвигу Эмилевич, которая принимает участие в торговых переговорах между ЕС и США, Трамп рассчитывает на сокращение экспорта стали и алюминия из ЕС в США на 10%.