МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг продолжит рассмотрение дела о банкротстве бывшего владельца крупной строительной группы компаний СУ-155 Михаила Балакина.

Дело о банкротстве Балакина было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в ноябре 2015 года. На тот момент долг экс-владельца СУ-155 перед крупнейшим российским банком составлял более 324 миллионов рублей. Балакин постепенно гасил задолженность. На заседании в мае 2017 года представитель Сбербанка заявил, что у Балакина нет обязательств перед банком в размере, необходимом для признания гражданина банкротом (500 тысяч рублей). Суд оставил без рассмотрения заявление Сбербанка о банкротстве экс-владельца СУ-155.

В то же время ранее Сбербанк уступил право требования к Балакину на сумму 4 миллиона рублей ООО "Лэндстрой". На предыдущем заседании в марте суд произвел процессуальную замену этой компании на ООО "МИЛС". Представитель нового кредитора попросил суд отложить слушания, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Кроме того, в деле имеются заявления Росбанка (требования на сумму около 2 миллиардов рублей), банка "ФК Открытие" (около 5 миллиардов рублей) и Кирилла Крупника (около 1,5 миллиарда рублей), также требующих признать бизнесмена несостоятельным.

Представитель Росбанка ранее заявил в суде, что Балакин выступил поручителем СУ-155 по двум кредитным договорам в долларах. По словам представителя Росбанка, часть требований к Балакину перешла от банка к компании ООО "Никитское", которая выступала залогодателем и частично исполнила обязательства за заемщика. На заседании в марте Росбанк подал ходатайство об уточнении размера требований. Новая сумма в суде не называлась.

Арбитражный суд Московской области 18 марта 2016 года по заявлению московского ООО "Торговая компания "Русский бизнес" ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении головной структуры группы — АО "Строительное управление № 155". В настоящее время санацией СУ-155 занимается банк "Российский капитал" (принадлежит Агентству по страхованию вкладов): под его контроль перешли промышленные активы группы вместе с обязательствами по достройке жилых домов.