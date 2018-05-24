МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акции "Русала" торгуются в начале дня лучше рынка на новостях, акции "ГАЗа" и ГДР En+ слабо меняются, свидетельствуют данные биржи.

К 10.31 мск акции "Русала" росли на 2%, а с утра они поднимались на 4,7%. Бумаги En+ снижались на 0,2%, сделок с акциями "ГАЗа" не было больше 15 минут после начала торгов из-за их невысокой ликвидности, затем первые сделки прошли по ценам на 0,2-0,8% выше предыдущего закрытия. Индекс Мосбиржи повышался при этом на 0,2%.

Генеральный директор "Русала" Александра Бурико и семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски, подали в отставку, сообщил в четверг "Русал".

Минфин США заявил, что сможет снять санкции с "Группы ГАЗ", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Пока же американский минфин продлил для американских компаний и граждан в рамках санкций против РФ срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" с 5 июня до 23 октября.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил ранее в четверг, что уход представителей Дерипаски из руководства "Русала" свидетельствует о намерении компании и властей США идти навстречу друг другу и дает надежду на скорое снятие санкций с компании.