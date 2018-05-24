МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть значительно снижаются в четверг днем, продолжая отыгрывать данные о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,38% — до 78,7 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,17%, до 70,99 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране, кроме стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 18 мая, неожиданно подскочили на 5,8 миллиона баррелей — до 438,1 миллиона баррелей. Эксперты, напротив, прогнозировали снижение запасов на 1,57 миллиона баррелей. Добыча нефти в США также выросла — на 2 тысячи баррелей в сутки, до 10,725 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают отыгрывать новость о том, что ОПЕК в июне может принять решение об увеличении добычи нефти на фоне возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы. Об этом во вторник сообщили источники агентства Рейтер.

По словам аналитика компании Petromatrix Оливье Жакоба (Olivier Jakob), которого цитирует The Wall Street Journal, в четверг и в ближайшие два дня внимание трейдеров будет сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме, с которого могут поступить новые сообщения от министров энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ и России.