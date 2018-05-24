МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг ускорили темпы снижения на новостях об отказе президента США Дональда Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,61%, до 24734,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 7388,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 2717,621 пункта.

До этого они все снижались не более чем на 0,3%.

Трамп направил Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня. "К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в письме, которое распространил Белый дом.

При этом Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в другой раз.