МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу после того, как накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07%, до 3152,35 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,37%, до 1820,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,26%, до 30681,12 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,2%, до 2462,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 6029,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,03%, до 22443,62 пункта.

Дональд Трамп в четверг сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

"Я подозреваю, что они не могут договориться о денуклеаризации. Но, судя по комментариям с обеих сторон, ни один из них (лидеров США и КНДР — ред.) не исключает проведения встречи в будущем. Поэтому я не ожидаю немедленной эскалации военной напряженности", — прокомментировал ситуацию агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).