МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Dow Jones Industrial Average в четверг отметился снижением из-за усиления неопределенности после того, как президент США Дональд Трамп отменил саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Dow Jones.

Инвесторы надеялись, что запланированная на 12 июня встреча ослабит напряженность между США и Северной Кореей и стабилизирует ситуацию на Корейском полуострове.

Тем не менее, переговоры застопорились из-за того, что Пхеньян отверг требования американской стороны о денуклеаризации.

"Президент США и северокорейский лидер оба обладают взрывным характером, — отметили в Mischler. – Участникам рынка следовало ожидать подобного развития событий. Настрой (относительно саммита) был слишком оптимистичным".

При этом некоторые инвесторы полагают, что недавнее поведение Вашингтона и Пхеньяна является, скорее, частью их переговорной тактики, и не говорит о полном отказе от мирного процесса.

Индекс DJIA закрылся с понижением на 75,05 пункта, или на 0,3%, по 24811,76 пункта, тогда как S&P 500 опустился на 5,53 пункта, или на 0,2%, до 2727,76 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 1,53 пункта, или менее чем на 0,1%, до 7424,43 пункта.

В текущем году даже сильные финансовые показатели компаний за 1-й квартал не смогли придать фондовому рынку импульс к устойчивому росту, так как инвесторы были подвержены опасениям относительно ускорения инфляции в США, повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, вероятной торговой войны и сохраняющейся геополитической напряженности.

В пятницу котировки вряд ли восстановятся из-за низких объемов торгов перед выходными. В понедельник фондовый рынок США будет закрыт в связи с Днем поминовения.

Японский Nikkei Stock Average упал на 1,1%, тогда как панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,5%.