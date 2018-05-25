МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в минусе, кроме японского Nikkei 225, инвесторы сохраняют осторожность после отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,42%, до 3141,3 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,93%, до 1810,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,56%, достигнув 30588,04 пункта, а южнокорейский KOSPI — на 0,21%, до 2460,8 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,07%, до 6032,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,06%, до 22450,79 пункта.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены в связи с новостями по встрече США и КНДР, что негативно отразилось на динамике бирж региона. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Позднее заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

При этом удешевление иены к доллару поддержало японский индекс Nikkei 225, так как более слабая иена увеличивает доходы японских экспортеров в национальной валюте.