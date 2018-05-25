МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль днем слабел к доллару и к евро вслед за снижением рынка нефти, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода мая отчасти компенсирует этот фактор, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.08 мск повышался на 28 копеек — до 61,88 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 72,48 рубля.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта днем сползала против доллара и евро. Рынок нефти при этом продолжил ощутимо снижаться – уже в район уровня 77 долларов за баррель Brent на фоне новостей о планах основных производителей нефти по соглашению о сокращении ее добычи.

Избыток коммерческих запасов нефти в мире в настоящий момент близок к нулю, сказал министр энергетики РФ Александр Новак. В связи с этим постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение, добавил он.

Однако рубль, пока пытается игнорировать нефтяной фактор, как делал это и при повышении стоимости "черного золота".

Определенную поддержку рублю оказывает пик налогового периода мая. Предполагается уплата НДС, акцизов и НДПИ объёмом 700 миллиардов рублей, оценивают эксперты.

В итоге днем доллар и евро прибавляли к рублю 0,4-0,5%. Рублевая цена "черного золота" сползла к уровню 4,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Расстановка сил для рубля выглядит не самым привлекательным образом: нефтяные цены корректируются вниз, доллар продолжает отстаивать позиции на форексе при поддержке устойчиво жесткой риторики ФРС, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

Таким образом, с ослаблением поддержки экспортеров уже в начале следующей недели рубль может вновь сместиться в диапазон 62-62,5 против доллара, оценил он.

Уже после окончания налогового периода на следующей неделе внимание участников рынка может переключиться и на коррекцию нефти, и на геополитику — возможное обострение ситуации с Украиной, обещания США новых санкций против России и срыв встречи Трампа с Ким Чен Ыном, повышающий давление на рисковые валюты, считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

Поэтому в перспективе ближайших дней возможно движение курсов к верхним рубежам актуальных диапазонов 60,8-62,7 рубля за доллар и 71,6-73,3 рубля за евро, добавил он.