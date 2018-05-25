МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) решил прекратить программу GDR на Лондонской фондовой бирже и вынести на годовое собрание акционеров вопрос о делистинге акций с Московской биржи, сообщает компания в пятницу.

"Совет директоров ЧЦЗ 25 мая 2018 года принял решение провести годовое общее собрание акционеров… 30 июня 2018 года. Повестка… Принятие решений об обращении ПАО "ЧЦЗ" с заявлением в ПАО "Московская биржа" о делистинге акций ПАО "ЧЦЗ", — говорится в сообщении.

Совет также решил, что программа GDR не является приоритетным направлением деятельности ЧЦЗ из-за значительного снижения объема находящихся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже GDR.

"В связи с этим, совет директоров принял решение прекратить программу ГДР, а также осуществить делистинг ГДР, включенных в официальный котировальный список (Official List) управления по листингу Великобритании (UK Listing Authority) и допущенных к торговле на Лондонской фондовой бирже", — отмечает компания.

Челябинский цинковый завод — вертикально интегрированная компания с полным технологическим циклом производства металлического цинка, является крупнейшим производителем в РФ. Мощности группы расположены в России (Челябинск), Казахстане (поселок Акжал), Великобритании (город Кэннок). В 2017 году группа нарастила производство цинка на 5% — до 183 тысяч тонн. Основным акционером ЧЦЗ выступает УГМК.