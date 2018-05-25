МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Акции "Новатэка" в пятницу обновили исторический максимум на позитивных корпоративных новостях, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.05 мск акции "Новатэка" поднимались на 5,9% — до 801,9 рубля (уже поднимался почти на 6%, до 802,5 рубля — нового исторического максимума). При этом индекс Мосбиржи растет на 0,43%.

Позитивные новости приходят с Петербургского международного экономического форума.

Так, в четверг "Новатэк" подписал соглашение с Total о вхождении французской компании в проект "Арктик СПГ-2" с долей в 10% и возможностью ее увеличения до 15%, закрыть сделку стороны планируют в первом квартале 2019 года.

Помимо этого Total договорилась с "Новатэком" о возможности приобрести от 10% до 15% в будущих СПГ-проектах российской компании на Ямале и Гыдане.

В настоящий момент "Новатэк" с иностранными партнерами, в том числе с Total, реализуют проект строительства завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" на полуострове Ямал. Также компания планирует построить второй СПГ-завод "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове. Ранее в четверг "Новатэк" подписал соглашение с Total о вхождении французской компании в "Арктик СПГ-2" с долей в 10%.