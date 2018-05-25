МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером продолжил сползать к доллару и к евро, отыгрывая провал рынка нефти в район 76 долларов за баррель сорта Brent, говорят трейдеры.

Продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода мая поддержали курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.11 мск рос на 60 копеек — до 62,2 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 72,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОТЕРЯЛ В ВЕСЕ

Рубль вечером продолжил снижаться к доллару и к евро, отыгрывая сползание рынка нефти в район 76 долларов за баррель.

Инвесторы отреагировали на заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии о возможном увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Оценки новых параметров могут появиться уже в июне на встрече министерского комитета.

Впрочем, определенную поддержку рубль получил от пика налогового периода мая. Сумма НДС, акцизов и НДПИ эксперты оценили в 700 миллиардов рублей.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли к рублю 0,5-1%, а рублевая цена нефти сползла ниже уровня 4,75 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,6-62,6 рубля, евро – в коридоре 71,9-73,1 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Позиции доллара на этой неделе будут весьма уязвимы, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. Несмотря на текущее укрепление, перспективы дальнейшего роста американской валюты видятся туманными, добавил она.

"Виной тому – противоречивая динамика макроэкономических показателей США. Спад заказов на товары длительного пользования и недвижимость, новая волна заявок на пособия по безработице, а также снижение доходности американских гособлигаций говорят об ухудшении экономической конъюнктуры. Не в пользу доллара играет и политика ФРС, руководство которой в очередной раз заявило о перспективах роста процентных ставок, но отложило этот вопрос на более поздний срок", — сказала Комарова.