МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в пятницу разнонаправленно по основным индексам на смешанном внешнем фоне и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,55% — до 2306,57 пункта, индекс РТС снизился на 0,32%, до 1169,93 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.41 мск рос на 65 копеек — до 62,25 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 72,58 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 3,49% — до 76,04 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок закрывает пятничные торги смешанными колебаниями. С одной стороны, отголоски ПМЭФ поддерживают рынок громкими заявлениями и контрактами. С другой – окружающая конъюнктура оставляет желать лучшего: на рынке Нового света продажи, нефть падает быстрее вчерашнего", — комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Новатэка" в пятницу обновили исторический максимум на позитивных корпоративных новостях.

К закрытию торгов они поднялись на 6,72% — до 808,1 рубля (уже поднимались почти на 7,4%, до 812,8 рубля — нового исторического максимума).

Позитивные новости приходят с Петербургского международного экономического форума.

Так, "Новатэк" подписал соглашение с Total о вхождении французской компании в проект "Арктик СПГ-2" с долей в 10% и возможностью ее увеличения до 15%, закрыть сделку стороны планируют в первом квартале 2019 года.

Помимо этого, Total договорилась с "Новатэком" о возможности приобрести от 10% до 15% в будущих СПГ-проектах российской компании на Ямале и Гыдане.

Кроме того, в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет думать над либерализацией нынешней системы допуска к экспорту газа в Европу. До этого глава Total Патрик Пуянне попросил Путина разрешить совместному с "Новатэком" предприятию французской компании продавать трубопроводный газ в Европу. На это президент ответил, что "это уже сегодня можно делать через "Газпром экспорт".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ММК (2,18%), бумаги "Мечела" (префы поднялись на 1,12%, обыкновенные акции – на 2,12%), акции "Норникеля" (1,93%), "Северстали" (1,68%), АФК "Система" (1,62%), "Алросы" (1,58%) и акции "Интер РАО" (1,49%).

Среди лидеров падения – префы "Селигдара" (-2,59%), акции ТГК-1 (-2,58%), "Соллерса" (-2,5%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,89%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,82%), а также акции БСП (-1,71%), "Русгидро" (-1,65%), НМТП (-1,53%), ГДР En+ (-1,33%) и акции "Уралкалия" (-1,13%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующеи? неделе в понедельник выи?дут данные по общему числу безработных во Франции, в РФ ОГК-2 и "Лукои?л" представят финансовые результаты за первый квартал 2018 года по МСФО, напоминают аналитики "Велес Капитала".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС – в коридоре 1155-1185 пунктов.

Вероятный диапазон торгов на начало новой недели по индексу Мосбиржи составляет 2280-2315 пунктов, и шансов на снижение больше, чем поводов для роста, прогнозирует Бодрова из "Альпари". Индекс РТС останется в пределах 1150-1185 пунктов на протяжении недели, полагает она.