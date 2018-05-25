МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Доллар растет в цене к другим мировым валютам и торгуется вблизи максимума 2018 года, в то время как инвесторы оценивают ситуацию вокруг отмены саммита США и КНР, перспективы переговоров по НАФТА и выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.27 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 94,2 пункта. При этом днем индекс установил новый максимум 2018 года на уровне 94,241 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1663 доллара за евро с 1,1719 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 109,41 иены за доллар со 109,25 иены на прошлых торгах.

Несмотря на отмену президентом США Дональдом Трампом саммита 12 июня в Сингапуре и встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, трейдеры с позитивом оценили ответ северокорейской стороны по этой ситуации. В пятницу заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

Участники торгов также вновь обратили внимание на процесс переговоров о пересмотре соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. В четверг Трамп объявил о поручении Минторгу страны провести расследование, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность Америки, с последующим возможным введением импортных пошлин на авто.

Позднее премьер-министр канады Джастин Трюдо заявил в интервью агентству Рейтер, что нет никакой гарантии введения этих пошлин, и Трамп лишь использует эту риторику в качестве инструмента давления на ход переговоров по НАФТА. Кроме этого, в пятницу министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо оценил в 80% вероятность завершения переговоров о пересмотре условий соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА до выборов конгресса США в ноябре.

Инвесторы также интерпретировали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. "Доллар будет расти на фоне того, что Пауэлл выступил с "ястребиным" настроем и с комментариями о возможности дальнейшего повышения ставки ФРС после июньского заседания", — приводит агентство MarketWatch аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).