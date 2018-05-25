С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, намерена вести переговоры с властями Украины для возможности работать на рынке удобрений этой страны, сообщил журналистам главный исполнительный директор Eurochem Group Дмитрий Стрежнев.

В середине мая "Еврохим" сообщил об уходе с рынка удобрений Украины. Причинами стали недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на этом рынке.

"У нас санкции были связаны с российской частью "Еврохима". Мы хотим работать на Украине в нормальных условиях. Желание у нас есть, поэтому мы будем от лица нашей европейской компании проводить определенные действия, например, вести переговоры с украинскими органами власти, чтобы иметь возможность стабильно работать на Украине", — сказал Стрежнев в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2018.

"У нас головная компания — швейцарская, а сбытовая компания зарегистрирована в Германии. Поэтому я надеюсь, какие-то шансы у нас убедить в возможности работать у нас есть. Будем пытаться", — добавил он.

При этом, по его словам, российские удобрения продолжат поступать на Украину через страны Восточной Европы. Пострадавшими же в этой ситуации будут украинские фермеры.

"Будет полная аналогия газа с реверсом. В результате у нас будут чуть пониже цены, у украинских фермеров — чуть повыше. Деньги получат, так сказать, железная дорога и Европа, потому что на Украину не было пошлин, а в Европу — есть. Два бенефициара и пострадавшие украинские фермеры", — отметил топ-менеджер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.