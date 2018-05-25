МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно снизились на фоне падения цен на нефть и, соответственно, акций энергокомпаний, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13%, до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,24%, до 2721,33 пункта, NASDAQ вырос на 0,13%, до 7433,85 пункта.

Цены на нефть к моменту закрытия бирж в США снижались на 3,1-4,3% на фоне комментариев министров-участников сделки ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран о возможном смягчении лимитов в рамках сделки.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае по окончательной оценке снизился до 98 пунктов с апрельских 98,8 пункта. Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне апреля.

"Если Саудовская Аравия действительно нарастит добычу нефти, это будет новость дня… Еще есть множество геополитических вопросов по Северной Корее. Пока все выглядит позитивно, однако есть большой вопрос, как настроение изменится за длинные выходные", — сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Huntington Private Bank Джон Августин (John Augustine).

В понедельник торги в США не будут проводится в связи с празднованием Дня поминовения.