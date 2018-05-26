МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японская корпорация SBI Holdings изучат возможность совместных инвестиций в российские проекты в сфере биологических и финансовых технологий, соответствующее соглашение подписано в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как говорится в сообщении РФПИ, стороны создадут рабочую группу, которая проанализирует существующие проекты и рассмотрит возможность создания совместного фонда для инвестиций.

"SBI Holdings является лидером в сфере передовых финансовых технологий, в том числе с использованием технологии блокчейн, а также биотехнологий. Партнерство с этой компанией совпадает с нашим желанием инвестировать в технологии будущего. РФПИ планирует в ближайшем будущем довести долю инвестиций в технологии до 25% от всего портфеля фонда", — прокомментировал соглашение гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы убеждены, что наше партнерство в сфере инвестиций в финансовый и биотехнологический секторы позволит укрепить сотрудничество между Россией и Японией", — сказал уполномоченный директор, президент и генеральный директор SBI Holdings Йошитака Китао.