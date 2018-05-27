ПЕКИН, 27 мая /ПРАЙМ/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по апрель 2018 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в опубликованном в воскресение отчете государственного статистического управления страны.

По сравнению с показателями первых трех месяцев этого года темпы роста прибыли ускорились на 3,4 процентных пункта. Согласно статистике, общая прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-апрель составила 2,12 триллиона юаней (около 334 миллиарда долларов). При этом доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 39%, прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 12%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, вырос на 28,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В общей сложности, из 41 отрасли промышленности в 29 доходы выросли, в одной — сохранились на предыдущем уровне, а в 11 — сократились. Также, согласно подсчетам государственного статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий Китая за четыре месяца текущего года выросла на 26,2% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 19,1%, а частных — на 11,5%.