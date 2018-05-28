МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, инвесторы реагируют на новости о том, что делегация из США обсуждает саммит с представителями КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% — до 3146,85 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1817,67 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,56%, до 30758,49 пункта, корейский KOSPI — на 0,76%, до 2479,61 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,5% и составил 6002,9 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,06%, до 22464,21 пункта.

В воскресенье представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила журналистам, что делегация из США в воскресенье проводит переговоры с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, но 24 мая Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних «враждебных» заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

"Хотя пока мы не можем точно сказать, насколько они придут к согласию друг с другом, похоже, обе стороны хотят достичь прогресса", — цитирует агентство Рейтер слова старшего стратега Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi).

При этом падение нефтяных цен сдерживает рост бирж региона. Так, нефть дешевеет на 2-2,5% на новостях о возможном смягчении условий сделки ОПЕК. Теперь бумаги австралийской Beach Energy теряют в цене 8,9%, акции Woodside Petroleum дешевеют на 3,5%, BHP Billiton — на 3%, Oil Search — на 2,4%.