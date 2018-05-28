МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают в пределах 2,5%, продолжая отыгрывать новости о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+ и статистику из США по буровым установкам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,74% — до 75,14 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,45%, до 66,22 доллара за баррель. В пятницу нефть подешевела на 3-4%.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Удешевлению нефти способствуют и данные по динамике числа буровых установок в США. Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 25 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,2% — до 1059 штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 151 штуку, или в 1,2 раза. Число нефтяных буровых установок за неделю выросло на 15 штук, или 1,8%, до 859 единиц, а газодобывающих — снизилось на две, или на 1%, до 198 единиц.