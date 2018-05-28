МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Золото в понедельник утром дешевеет на новостях о подготовке нового саммита лидеров США и Северной Кореи, при этом ослабление доллара несколько сдерживает удешевление металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,8 доллара, или на 0,44% — до 1297,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,25% — до 16,505 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 93,86 пункта.

Трейдеры отыгрывают новости о подготовке новой встречи лидеров США и КНДР. В воскресенье делегация США провела переговоры с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита. Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Дональд Трамп заявил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних «враждебных» заявлений КНДР.

Традиционно золото считается безопасным активом. Спрос на него растет при усилении геополитических рисков и падает в случае их ослабления.

Удешевление доллара к мировым валютам при этом сдерживает снижение стоимости золота. Ослабление доллара повышает спрос на металл со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Удешевление американской валюты связано с укреплением евро после новостей о том, что президент Италии Серджо Маттарелла отверг кандидатуру экономиста Паоло Савоны на пост министра экономики страны из-за «антиевропейской» позиции Савоны.