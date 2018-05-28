МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Акции Российской алюминиевой компании "Русал" в ходе торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 17%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.58 мск бумаги росли в цене на 15,08%, до 2,29 гонконгского доллара. Ранее цена поднималась на 17%, или до 2,33 гонконгского доллара. При этом на Московской бирже на 10.58 мск акции компании росли на 1,7%, до 28,07 рубля.

Ранее в понедельник "Русал" сообщил, что созывает 28 июня общее ежегодное собрание акционеров для выбора нового состава совета директоров компании. В пятницу компания сообщила, что основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.

К закрытию торгов понедельника бумаги компании выросли в цене на 13,57%, до 2,26 гонконгского доллара. Ранее их стоимость поднималась на 17,6%, до 2,34 гонконгского доллара.



