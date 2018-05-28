МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой индексов на фоне сохраняющейся неопределенности относительно грядущего саммита между США и КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,27%, до 3132,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1805,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,67%, до 30792,26 пункта, корейский KOSPI — на 0,74%, до 2478,96 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,13%, до 22481,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,48%, до 6004 пунктов.

В центре внимания рынков в начале недели находятся перспективы саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня. В воскресенье представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила журналистам, что делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи. Японские и южнокорейские СМИ сообщили в свою очередь, что делегация КНДР летит в Сингапур для подготовки саммита.

Аналитики отмечают, что несмотря на некоторое снижение опасений относительно перспектив саммита, неопределенность сохраняется. "Мы по-прежнему не можем сказать, что будет до саммита. Нужно внимательно следить за этой темой", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).

В то же время давление на стоимость акций автопроизводителей продолжили оказывать опасения относительно того, что США могут ввести пошлины на импорт автомобилей. О такой перспективе заявил на прошлой неделе президент США Дональд Трамп. По итогам торгов акции Toyota подешевели на 0,9%, Nissan — на 0,7%, Hyundai Motor — на 0,36%.