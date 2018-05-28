МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в понедельник демонстрируют умеренную положительную динамику после того, как президент Италии отклонил кандидатуру Паоло Савоны, известного антиевропейской позицией, на пост министра экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.18 мск французский CAC 40 рос на 0,43%, до 5586,17 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 13002,87 пункта. Итальянский FTSE Mib повышался на 0,51% до 22512,6 пункта.

В Великобритании торги в понедельник не проводятся в связи с национальным праздникам. По итогам пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 7730,28 пункта.

В центре внимания инвесторов в понедельник находятся политические новости из Италии, где президент страны Серджо Маттарелла отклонил кандидатуру Паоло Савоны, который известен своей антиевропейской позицией, на пост министра экономики в новом правительстве. По словам Маттареллы, он не мог допустить, чтобы фигура министра экономики угрожала присутствию Италии в зоне евро.

"Маттарелла дал понять, что не допустит такой политики, которая могла бы привести Италию к серьезному противостоянию с ЕС, что может поставить под угрозу членство Италии в еврозоне", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика компании Berenberg Хольгера Шмидинга (Holger Schmieding).

Участники торгов также продолжают следить за геополитической темой, и в частности, за перспективами саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня. В воскресенье представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила журналистам, что делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.