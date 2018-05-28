МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Акции алюминиевой компании "Русал" по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 13,6%, при этом в течение сессии этот рост превышал 17%, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов понедельника бумаги компании выросли в цене на 13,57%, до 2,26 гонконгского доллара. Ранее их стоимость поднималась на 17,6%, до 2,34 гонконгского доллара.

Ранее в понедельник "Русал" сообщил, что созывает 28 июня общее ежегодное собрание акционеров для выбора нового состава совета директоров компании. В пятницу компания сообщила, что основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.

Еще ранее "Русал" сообщил о принятии отставки своего генерального директора Александры Бурико, также об уходе заявили семь членов совета директоров, номинированных от компании En+ Дерипаски.

США в апреле ввели новые санкции против России, внеся в "черный список" ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала".