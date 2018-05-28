МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к 12.45 мск рос на 0,13%, до 2309,54 пункта, индекс РТС снижался на 0,31%, до 1166,36 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 10 копеек, до 62,38 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 72,83 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,23% — до 75,53 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Энел России" (2,51%), АФК "Система" (1,93%), ИСКЧ (1,63%), "Юнипро" (1,11%), ФСК ЕЭС (1%) и в особенности — "Русала".

Акции алюминиевой компании "Русал" на Московской бирже поднимаются на 3,26%, при этом по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже бумаги компании выросли в цене на 13,6% (в течение сессии этот рост превышал 17%).

Ранее в понедельник "Русал" сообщил, что созывает 28 июня общее ежегодное собрание акционеров для выбора нового состава совета директоров компании. В пятницу компания сообщила, что основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.

Еще ранее "Русал" сообщил о принятии отставки своего генерального директора Александры Бурико, также об уходе заявили семь членов совета директоров, номинированных от компании En+ Дерипаски.

США в апреле ввели новые санкции против России, внеся в "черный список" ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала".

Среди лидеров падения – акции ТГК-1 (-2,26%), префы "Татнефти" (-1,81%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,49%), акции "Распадской" (-1,41%), ТМК (-1,11%), а также акции "Алросы" (-0,84%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,66%), акции "Газпром нефти" (-0,65%) и "Аптечной сети 36 и 6" (-0,57%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи встречает последний майский понедельник около отметки 2300 пунктов, вокруг которой и проведет сессию, оценивает Александр Разуваев из "Альпари".

"В отсутствие иностранных инвесторов отечественный рынок скорее снижается, чем растет, поэтому сегодняшняя сессия с большой долей вероятности пройдет в пределах 2280-2310 пунктов. Негативом для инвесторов является как информация о масштабном оттоке капитала с рынка, так и завершение ПМЭФ, новости с которого держали индексы на плаву последние пару дней", — комментирует он.

Дальнейший настрой отечественных инвесторов будет во многом зависеть от развития событий на рынке энергоносителей, где высоки риски возобновления продаж в рамках дальнейшей фиксации прибыли, отмечает аналитик ГК "ИнстаФорекc" Игорь Ковалев. С другой стороны, вернувшийся на повестку дня саммит "США — КНДР" поддерживает оптимизм на иностранных площадках, ограничивая влияние нефтяного фактора на российский рынок, добавляет он.