МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Недавнее падение цен на золото для некоторых стало неожиданностью, особенно учитывая эскалацию геополитических рисков с начала этого года. Золоту все еще не хватает импульса для выхода из узкого диапазона, в котором оно остается в течение многих месяцев, говорится в статье Dow Jones.

После того как в четверг президент США Дональд Трамп отменил запланированный саммит с Северной Кореей, цены на золото закрылись на максимуме за полторы недели на уровне 1304,40 доллара за унцию. Тем не менее за истекший период текущего года цены на золото снизились на 0,4%.

“(В последнее время) все время наблюдается геополитическая неопределенность, и связанные с этим риски вполне реальны, – отметил Эдмунд Мой, бывший директор монетного двора США. – Наблюдатели опасались, что Трамп может усугубить эти риски”.

Ранее в этом году на фоне таких опасений золото стало более привлекательным для инвесторов. Золото, как правило, пользуется инвестиционным спросом во время рыночной неопределенности с целью хеджирования финансовых рисков. В конце января этого года фьючерсы на золото достигли максимума с начала августа 2016 года на уровне 1362 доллара.

Однако инвесторы уже приспособились к миру, в котором царят “жестокость, неопределенность и политическая нестабильность”, — отметил Брайан Ларос из ICAP PLC. Хотя золото продемонстрировало “рефлекторную реакцию” на новости из Северной Кореи, для устойчивого роста золота нужно нечто большее, добавил он.

Дональд Трамп занимает пост президента США более года, и геополитические опасения уже не столь выражены, так как наблюдатели стали лучше понимать его действия и политику, отмечает Мой, который входит в руководство компании ICOx Innovations, предоставляющей платформу для дизайнеров и создателей криптовалют. Хотя первоначально на рынке опасались, что Трамп может начать войну, выйдя из иранской сделки или переместив посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, то теперь складывается впечатление, что, несмотря на эскалацию напряженности, войны пока ждать не стоит, считает эксперт. Ситуация еще может кардинально измениться, помня о неожиданной отмене северокорейского саммита, однако пока президент США пока не оправдывает некоторые слишком тревожные ожидания.

Поскольку геополитическое беспокойство, похоже, слабеет, внимание инвесторов переключается на более рисковые активы, например, фондовые индексы, а цены на золото упали до минимумов текущего года. Июньские фьючерсы на золото 17 мая завершили торги на отметке 1289,40 доллара, самом низком уровне закрытия с 26 декабря прошлого года.

Между тем криптовалюты также отвлекают внимание инвесторов от золота. По словам Лароса, они во многом переключают на себя спрос, который ранее был связан с золотом. "Спрос, ранее обращенный на национальные валюты, (также) во многом теперь переместился в криптосферу", – добавляет Ларос.

Безусловно, во многом снижение цен на золото было обусловлено укреплением доллара США. За истекший период текущего года индекс доллара ICE вырос примерно на 2,2%. Доходность казначейских облигаций США увеличилась, например, доходность 10-летних казначейских облигаций в этом году прибавила примерно 51 базисный пункт (0,51 процентного пункта). Индекс доллара в пятницу достиг максимума текущего года, а 18 мая доходность 10-летних казначейских бумаг достигла почти 7-летнего максимума.

"Исторически доллар (и золото) обычно проявляли устойчивую обратную корреляцию, и именно это можно было наблюдать в последние несколько месяцев", – сообщил Мой. "Хотя корреляция (действительно) сильна, она не абсолютна, и когда золото ориентируется на собственные факторы, это может представлять возможности для инвесторов", – добавляет Мой.

Ожидания дальнейших повышений процентных ставок ФРС поспособствовали росту доллара и оказали давление на цены золота. "Рынок по-прежнему не уверен в том, сколько раз процентные ставки в этом году будут повышены в общей сложности: три или четыре раза", и это учитывается в ценах золота, говорит Джордж Миллинг-Стенли из State Street Global Advisors.

Если взглянуть на корреляцию золота и доходности казначейских гособлигаций США, отмечает Ларос, то они росли с декабря 2017 года по апрель 2018 года, хотя с 2015 года они двигались в обратных направлениях. "Неожиданное совпадение трендов цен на золото и доходности 10-летних казначейских облигаций США, судя по всему, уже исчерпало себя", — отмечает Ларос. Теперь они снова движутся в противоположных направлениях.

Растущая доходность гособлигаций снижает спрос на золото, которое не приносит процентного дохода. Это было особенно заметно последние пару недель, когда доходность гособлигаций резко выросла, а цены на золото снижались.

По прогнозам Питера Спины из GoldSeek.com, золото продолжит испытывать "понижательное давление в ближайшие месяцы". Цены могут упасть еще ниже, в диапазон 1200-1300 долларов, ожидает он.

Между тем "наилучшая возможность для ралли золота может появиться позже в этом году, когда мы увидим признаки растущей инфляции и ограниченного давления со стороны повышения процентных ставок ФРС, добавил Спина.