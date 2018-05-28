МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться более чем на 1%, в то время как трейдеры опасаются смягчения сделки ОПЕК+ и увеличения добычи нефти в странах-участницах соглашения на фоне растущих объемов добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.24 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,52% — до 75,31 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,78%, до 66,67 доллара за баррель. В пятницу на прошлой неделе нефть подешевела на 3-4%.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Участники рынка также обращают внимание на статистику из США. Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, США в июне будут экспортировать 2,3 миллиона баррелей нефти в день, из которых 1,3 миллиона баррелей будут направлены в Азию. По данным минэнерго США, энергетический экспорт страны достиг отметки в 2,6 миллиона баррелей в сутки две недели назад.

Как отмечают эксперты, такой рост экспорта в Азию обусловлен рекордным уровнем добычи в США и снижением стоимости американской нефтяной марки по сравнению с Brent (разница составляет уже более 9 долларов). "Мы диверсифицируем (закупки нефти — ред.) по регионам. Если Саудовская Аравия и ОАЭ в следующем месяце не снизят закупочную цену нефти, мы увеличим закупки в США", — приводит Рейтер мнение анонимного трейдера в Юго-Восточной Азии.