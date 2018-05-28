МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) снижаются на фоне ареста счетов группы "Сумма", бумаги НМТП и "Трансконтейнера" реагируют сдержанно, свидетельствуют данные торгов.

Суд арестовал счета группы "Сумма" по делу ее совладельца Зиявудина Магомедова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

К 14.22 мск акции ДВМП падали в цене на 1,7%, "Трансконтейнера" росли на 0,8%, НМТП дешевели на 0,3%. Индекс Мосбиржи к этому времени повышался на 0,2%.

Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% "Трансконтейнера". Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).