МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Суд арестовал счета группы "Сумма" по делу ее совладельца Зиявудина Магомедова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества, заявила в Тверском суде Москвы его адвокат Виктория Цирюлик. "Арестованы счета группы "Сумма", арестованы счета моего подзащитного", — сказала она, не уточнив сумму арестованных средств.

При этом, совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов не признает вину ни по одному из шести предъявленных эпизодов мошенничества, растраты и организации преступного сообщества, об этом он заявил в понедельник в Тверском суде Москвы.

"По одному из эпизодов были суды, и они доказали нашу правоту, по другому предприятие в результате инкриминируемых действий получило прибыль. Обвинение не выдерживает никакой критики. Нашей вины здесь нет", — обратился Магомедов к судье.

Он добавил, что гордится причастностью к группе "Сумма", которая занималась не только бизнес-проектами, но и социальными и образовательными.

Суд в настоящее время рассматривает ходатайство о продлении ему и другим фигурантам дела срока ареста. В понедельник суд продлил срок расследования уголовного дела до 5 августа. До этой же даты следствие просит продлить обвиняемым и срок ареста.

Тверской суд Москвы 31 марта, арестовал до 30 мая Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.

Директор Большого театра Владимир Урин, представители библиотек и музеев, олимпийские чемпионы просят Тверской суд Москвы освободить из-под стражи совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества, заявила в Тверском суде Москвы его адвокат Мария Белявская.

"Директор Большого театра обращается с просьбой не избирать столь жесткую меру пресечения", — сказала она. По словам адвоката, Магомедов является членом попечительского совета и восстановление исторической сцены велось, в том числе, на денежные средства группы "Сумма".

Также адвокат приобщила к делу письма из ГМИИ, Российской государственной библиотеки, других музеев и культурных учреждений, в том числе дагестанских, в которых они высказывают благодарность Магомедову за благотворительную деятельность.

Кроме того, Белявская предоставила суду письмо 22 олимпийских чемпионов, которые положительно характеризуют Магомедова и отмечают его вклад в поддержку в России ряда спортивных дисциплин, связанных с единоборствами. Несколько из них предоставили суду личные поручительства как альтернативную меру пресечения.