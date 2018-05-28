МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс евро к доллару ускорил дневное снижение на фоне политической нестабильности в Италии, которая может сдержать ЕЦБ в ужесточении монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1629 доллара за евро с 1,165 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 109,41 иены за доллар со 109,38 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,23% — до 94,41 пункта.

В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте. Препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура министра экономики. "Лига" совместно с "Движением" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.

Экономист Карло Коттарелли, получивший вместо Конте мандат на формирование правительства Италии, заявил, что при отсутствии доверия его кабмину в парламенте внеочередные выборы пройдут в стране "после августа".

Как отмечают эксперты, возможные выборы в Италии представляют собой сложную проблему для ЕЦБ, который планировал свернуть свою программу количественного смягчения (QE) к сентябрю. Аналитик Nordea Ян фон Герих (Jan Von Gerich) сказал в интервью агентству Market Watch, что ЕЦБ из-за неопределенности в Италии может выбрать более осторожную политику и продлить программу покупки облигаций, что окажет давление на евро.