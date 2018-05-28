МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе повышения рынка акций РФ и снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут на 0,2% каждый. Цена на нефть марки Brent подрастет на 0,5 доллара — в район 76,5 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется около 1,165. Рубль снизится относительно доллара на 70 копеек и на 50 копеек к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В последнюю неделю уходящей весны рост геополитических рисков, равно как и усиление опасений повышения ставок могут негативно сказаться на динамике индексов акций, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. В первой половине недели инвесторы продолжат отыгрывать отказ Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, а в дальнейшем внимание участников торгов переключится на макроэкономическую статистику, отмечает она.

В среду будет опубликован отчет ФРС "Бежевая книга" с оценкой экономической активности США, в пятницу выйдут данные по американскому рынку труда, напоминает аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" отмечает, что рынок будет следить за пятничным выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла.

"Нефтяной рынок быстро переключается между драйверами. Сокращение добычи в Венесуэле и неясность ситуации с Ираном спровоцировали рост котировок, однако теперь сомнения в том, что ОПЕК+ будет привержена своим прежним договоренностям в течение текущего года снижаются, формируя повод для коррекционного сценария", — комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В нефти пока развивается техническая коррекция, и после пробоя 77 долларов за баррель Brent продавцам теперь открыта дорога к 75 долларам. Учитывая, что все спекулятивные факторы поддержки уже учтены в ценах, а новых пока не появилось, у рынка есть все шансы на снижение", — считает Анна Бодрова из "Альпари".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Обсуждение закона по уголовной ответственности за соблюдение на территории РФ антироссийских санкций США перенесли на более поздний срок, поэтому негативное влияние закона на инвестиции в РФ снизилось, считает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

Вероятно, биржевые индексы, которые балансировали в боковых коридорах, перейдут к направленному движению, считает Бодрова из "Альпари". Ожидание дивидендного сезона стимулирует локальные всплески реакций в отдельных бумагах, но дальше этого активность не идет, добавляет она.

"Индекс Мосбиржи проведет финальную неделю мая в диапазоне 2275-2330 пунктов. Стоит внимательно следить за нижней границей этого коридора, так как она одновременно является ключевой поддержкой, пробой которой откроет "медведям" дополнительный простор для продаж. Индекс РТС останется заключенным в рамки 1150-1185 пунктов", — прогнозирует аналитик.

По мнению Георгия Ващенко из ИК "Фридом Финанс", базовым сценарием выступает боковик или продолжение коррекции. Поводом для снижения станут технические факторы и внешний фон, поясняет свою точку зрения аналитик. "Американский рынок перестал расти, но и к развивающимся площадкам инвесторы не проявляют ажиотажного интереса. Ориентируюсь на диапазон 2250–2300 пунктов по индексу Мосбиржи", — говорит эксперт.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На рубль равномерно наступают как дорожающий доллар, так и слабеющая нефть, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"В отсутствие поддержки со стороны налогового периода весьма вероятно, что рубль ускорит снижение, тем более, что в силу вступают факторы большего влияния – Минфин США запускает программы по размещению векселей, чтобы привлечь долларовую ликвидность для реализации программы Дональда Трампа. Это придаст сил американской валюте и ослабит российскую", — добавила она.

Геополитические риски вновь выходят на первый план для мировых рынков, также рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит", говоря о факторах курсовой динамики.

В Минэкономразвития признали, что покупки валюты в интересах Минфина мешают рублю укрепляться, говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"В июне объем этих покупок может вырасти еще на 10–15%, и, таким образом, шансы на укрепление рубля не просматриваются", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательными для инвесторов будут такие направления, как банки, транспорт, электросетевые, финансы, металлургия, а наименее – розница и нефтегазовый сектор.

По его мнению, в лидерах роста на текущей неделе можно будет увидеть акции "Новатека", ВТБ, бумаги Сбербанка, акции "Аэрофлота", Московской биржи и "Северстали", среди аутсайдеров – акции "Роснефти и "Магнита".

Самым заметным из ожидаемых, возможно, станет включение бумаг Х5 Retail Group в индекс MSCI, отмечает Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Это может вызвать спекулятивный рост котировок на 1–3%, полагает он.

"А вот новость о покупке 11% акций "Магнита" у банка ВТБ инвесторы восприняли прохладно. Возможно, что миноритарии опасаются, что Marathon будет развивать свой бизнес за счет ресурсов "Магнита". На мой взгляд, эти страхи преувеличены, поскольку ВТБ, сохраняющий за собой 17% акций, заинтересован в эффективности ритейлера", — добавляет эксперт.