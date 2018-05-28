МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные биржевые площадки Европы завершили торги понедельника снижением на фоне напряженной политической ситуации в Италии и Испании, при этом итальянский индекс FTSE MIB упал более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов итальянский индекс FTSE MIB упал на 2,08% — до 21932,69 пункта. Французский CAC 40 опустился на 0,61%, до 5508,93 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 12863,46 пункта, испанский IBEX 35 — на 0,63%, до 9764,4 пункта. Британский FTSE 100 в понедельник не торговался из-за государственного праздника в стране.

Трейдеры отыгрывали политические новости из Италии. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте. Препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура предложенного "Лигой" и "Движением" Паоло Савоны на пост министра финансов — Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.

Экономист Карло Коттарелли, получивший вместо Конте мандат на формирование правительства Италии, заявил, что при отсутствии доверия его кабмину в парламенте внеочередные выборы пройдут в стране "после августа".

Европейские рынки также следят за событиями в Испании. 25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник стало известно, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня.