МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, японский Nikkei теряет почти 0,9% на фоне новостей о планах Apple, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск Nikkei 225 снижался на 0,87% — до 22284,48 пункта. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,59% — до 3116,59 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1801,31 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,62% — до 30601,31 пункта, корейский KOSPI — на 0,64%, до 2463,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,2% — до 6016,2 пункта.

Южнокорейское издание Electronic Times сообщило во вторник со ссылкой на источники в индустрии, что Apple будет использовать OLED-дисплеи для выпуска всех трех новых моделей смартфонов iPhone в следующем году и откажется от использования жидкокристаллических экранов.

Новости обрушили акции японской Japan Display, которая поставляет жидкокристаллические экраны для смартфонов iPhone. JDI также планирует начать серийный выпуск панелей OLED для смартфонов, но только с 2019 года. После сообщения акции компании в Токио рухнули более чем на 20%. Сейчас бумаги дешевеют на 7,3%. Следом за JDI в минус ушли акции всего сектора электроники, чему также способствует укрепление курса иены к доллару.

В Китае инвесторы оценивают сообщение энергетического трейдера China Energy Reserve & Chemicals Group Co (CERCG) о дефолте по облигациям на сумму в 350 миллионов долларов "из-за ужесточения условий кредитования". Как пишет агентство Рейтер, это стало одним из последних громких дефолтов по корпоративному долгу на фоне государственной кампании по борьбе с финансовыми рисками. Финансовый регулятор страны уже уведомлял биржи о необходимости изучать риски дефолта по бумагам.

"Прежде чем какие-либо нововведения вступят в силу в политике Пекина, кредитные риски будут распространяться, и еще многие компании столкнутся с просроченными задолженностями или дефолтами по облигациям, что в свою очередь будет снижать рисковые аппетиты", — приводит агентство мнение главного аналитика TF Securities Сюй Бяо (Xu Biao).