МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Нефть во вторник торгуется без единой динамики: WTI продолжает дешеветь, а Brent коррекционно дорожает, что увеличивает разницу в цене между нефтяными марками до максимума с марта 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 75,58 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 1,7%, до 66,72 доллара за баррель.

В пятницу на прошлой неделе нефть подешевела на 3-4% на новостях о возможном наращивании добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В понедельник цены продолжали снижаться.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу. Источники агентства Рейтер сообщили, что обсуждается возможность увеличения добычи "черного золота" на 1 миллион баррелей в сутки в рамках смягчения условий соглашения ОПЕК+.

"Вероятность увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии и России начала сказываться на цене (на нефть — ред.)… Тем не менее, остаются сомнения по поводу того, что какое-то решение будет принято на июньском заседании", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Bank. Встреча стран-экспортеров нефти ОПЕК состоится в Вене 22 июня.

Разнонаправленная динамика цен на нефть увеличивает спред между стоимостью марок Brent и WTI. Во вторник он превысил 8,8 доллара. Это самая большая разница в цене с марта 2015 года, отмечает Рейтер. По мнению аналитика NH Investment & Securities в Сейле Винсента Хвана (Vincent Hwang), цена WTI скорее стабилизируется, чем снижается, после резкого роста прошлых недель. "Ожидалось, что цена установится в диапазоне 55-65 долларов за баррель", — отметил аналитик. Он также добавил, что на рынке возникли опасения снижения спроса на нефть из США из-за притока дополнительных объемов сырья с Ближнего Востока.